Аналитики заявили о переизбытке iPhone на российском рынке

Российский рынок неожиданно столкнулся с переизбытком смартфонов Apple, особенно моделей iPhone 13 и iPhone 14. Тенденцию связывают со снижением спроса на премиальные устройства компании, а также неконтролируемыми поставками "яблочных" гаджетов из-за рубежа. Аналитики рынка объясняют, что сейчас продукцию Apple привозят в Россию "под видом чего угодно", а вот сама компания из Купертино ранее организовывала поставки соразмерно спросу.

По данным компании GS Group, Apple занимает 11% рынка смартфонов в России. В первом квартале 2023 года в страну было ввезено 700 тысяч "айфонов", что на 30% меньше, чем годом ранее. Тем не менее в торговых сетях подтверждают: предложение iPhone сегодня существенно превышает спрос, пишет "Коммерсант". Но вот снижения цен на гаджеты из-за этого ждать не стоит, уверены эксперты. Курс доллара и евро растет, а бренд Apple относится к премиальному сегменту, так что скидок не будет даже на iPhone 13 и iPhone 14, которыми перенасыщен рынок.