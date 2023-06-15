Аналитики заявили о переизбытке iPhone на российском рынке
"Коммерсант": В России наблюдается переизбыток iPhone из-за "неконтролируемых поставок"
Российский рынок неожиданно столкнулся с переизбытком смартфонов Apple, особенно моделей iPhone 13 и iPhone 14. Тенденцию связывают со снижением спроса на премиальные устройства компании, а также неконтролируемыми поставками "яблочных" гаджетов из-за рубежа. Аналитики рынка объясняют, что сейчас продукцию Apple привозят в Россию "под видом чего угодно", а вот сама компания из Купертино ранее организовывала поставки соразмерно спросу.
По данным компании GS Group, Apple занимает 11% рынка смартфонов в России. В первом квартале 2023 года в страну было ввезено 700 тысяч "айфонов", что на 30% меньше, чем годом ранее. Тем не менее в торговых сетях подтверждают: предложение iPhone сегодня существенно превышает спрос, пишет "Коммерсант". Но вот снижения цен на гаджеты из-за этого ждать не стоит, уверены эксперты. Курс доллара и евро растет, а бренд Apple относится к премиальному сегменту, так что скидок не будет даже на iPhone 13 и iPhone 14, которыми перенасыщен рынок.
Напомним, что компания Apple официально приостановила поставки своей техники в Россию в марте 2022 года. Решение было связано с началом специальной военной операции. И хотя об окончательном уходе с российского рынка корпорация не объявила, но ввела ограничения для Apple Pay и оплаты подписок в App Store. Кроме того, сдать MacBook и iPad на гарантийное обслуживание в России пока больше не получится: авторизованные сервисы прекратили приём этих устройств из-за отсутствия деталей.
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