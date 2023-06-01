Спецслужбы США следили за россиянами через айфоны, обнаружили в ФСБ

Сотрудники ФСБ России совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с использованием мобильных устройств компании Apple. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

"В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были выявлены аномалии, характерные только для владельцев iPhone и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного ПО, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", — сообщили в ФСБ.

Там пояснили, что заражены были несколько тысяч телефонов марки Apple. Это были устройства как россиян, так и людей, "использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России". Речь идёт в том числе о дипломатических учреждениях стран блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

"Таким образом, полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", — добавили в ФСБ.

Там считают, что Apple предоставляет спецслужбам США "широкий спектр возможностей" по контролю как над теми, кто интересен Белому дому, в том числе среди "партнёров по антироссийской деятельности", так и за американцами.