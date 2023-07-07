Стало известно, когда прекратилась хакерская атака на устройства Apple

Хакерская целевая атака на устройства Apple, которая случилась в начале июня, прекратилась почти сразу — стоило только появиться публикации об этом событии. Об этом рассказал РИА "Новости" руководитель глобального центра исследований и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.

Речь идёт об атаке на iOS-устройства сотрудников компании по всему миру. По данным специалистов, пострадавшим приходили скрытые сообщения iMessage с вложением, которое содержало zero-click эксплойт. Другими словами, злоумышленникам для установки вредоносной программы не нужно было никаких действий от пользователя.

Шпионское ПО тайно транслировало данные с устройства каждого из пострадавших на удалённые серверы. Злоумышленники охотились на записи с микрофонов, фото из мессенджеров, геолокацию, а также данные о прочих действиях. В Лаборатории Касперского предполагают, что атака могла быть нацелена не только на их сотрудников.

"После того как мы рассказали об атаке, она прекратилась. Это классическое поведение злоумышленников в целевых атаках. Как только информация о них становится публичной, все серверы управления выключаются до того момента, пока атакующие не перегруппируются, не исправят все свои ошибки, не переделают всё так, чтобы их не обнаруживали", — пояснил Кузнецов.