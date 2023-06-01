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1 июня, 15:12

Десятки айфонов сотрудников Лаборатории Касперского оказались заражены вирусом-шпионом

Лаборатория Касперского выявила кибератаку с использованием iPhone сотрудников

Лаборатория Касперского выявила кибератаку на компанию с использованием iPhone сотрудников. Десятки устройств оказались заражены шпионской программой. Об этом глава компании Евгений Касперский сообщил на сайте лаборатории.

"Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена", — говорится в публикации.

По словам Касперского, атака осуществляется с помощь невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое использует уязвимости iOS и устанавливает шпионскую программу. Причём внедрение происходит скрытно и без участия владельца. Затем программа передаёт на удалённые серверы приватные данные: записи с микрофона, фото из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца. Шпионское ПО получило название Triangulation.

"Факт заражения был обнаружен нашей системой мониторинга и анализа сетевых событий KUMA. Система выявила в нашей сети аномалию, исходящую с Apple устройств. Дальнейшее расследование показало, что несколько десятков iPhone наших сотрудников оказались заражены", добавил Касперский.

При этом он уверен, что его компания — не главная цель операции. Пока лаборатория не нашла действенного способа удаления вируса без потери данных пользователя. При этом компания считает главной причиной всей этой ситуациии закрытость iOS, из-за чего в ней годами могут скрываться подобные шпионские программы. Тем не менее эксперты продолжают расследование и будут сообщать о результатах. Кстати, первый отчёт уже опубликован на сайте компании.

В Госдуме отреагировали на слежку со стороны США с помощью "заражённых" айфонов

В Госдуме отреагировали на слежку со стороны США с помощью "заражённых" айфонов

Напомним, ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США, проведённую с применением техники Apple. Специалисты выявили аномалии, характерные только для "яблочных" смартфонов и обусловленные работой ранее неизвестного вируса. По данным спецслужб, заражению вредоносной программы подверглось несколько тысяч гаджетов.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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