В Госдуме отреагировали на слежку со стороны США с помощью "заражённых" айфонов
Депутат Кирьянов призвал россиян не пользоваться Apple из-за слежки со стороны США
Российским гражданам следует проявлять осторожность в использовании американской техники Apple, а лучше и вовсе отказаться от неё. Об этом в беседе с Лайфом заявил зампредседателя Комитета по экономической политике Госдумы Артём Кирьянов, комментируя факт заражения тысяч айфонов россиян, о котором ранее сообщило ФСБ.
"Совершенно не удивлён тому, что американские спецслужбы используют в своей деятельности IT-компании, имеющие юрисдикцию в США. Сегодня это компания Apple, схваченная за руку, завтра могут быть любые другие IT-гиганты с американскими корнями, цинично пренебрегающие соблюдением национальных законодательств", — отметил парламентарий.
По его словам, персональные данные пользователей, утечка которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям, нисколько не заботят американские компании. Для них главное — это отработать задачи разведки и Госдепа США. Кирьянов считает, что вскрывшиеся факты в очередной раз доказывают, что лучше не пользоваться "яблочной" продукцией, если вы хотите сохранить конфиденциальность.
Напомним, ФСБ раскрыла разведакцию спецслужб США, проведённую с применением техники Apple. Специалисты выявили аномалии, характерные только для "яблочных" смартфонов и обусловленные работой ранее неизвестного вируса. По данным спецслужб, заражению вредоносной программы подверглись несколько тысяч гаджетов.
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