В Госдуме отреагировали на слежку со стороны США с помощью "заражённых" айфонов

Российским гражданам следует проявлять осторожность в использовании американской техники Apple, а лучше и вовсе отказаться от неё. Об этом в беседе с Лайфом заявил зампредседателя Комитета по экономической политике Госдумы Артём Кирьянов, комментируя факт заражения тысяч айфонов россиян, о котором ранее сообщило ФСБ.

"Совершенно не удивлён тому, что американские спецслужбы используют в своей деятельности IT-компании, имеющие юрисдикцию в США. Сегодня это компания Apple, схваченная за руку, завтра могут быть любые другие IT-гиганты с американскими корнями, цинично пренебрегающие соблюдением национальных законодательств", — отметил парламентарий.

По его словам, персональные данные пользователей, утечка которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям, нисколько не заботят американские компании. Для них главное — это отработать задачи разведки и Госдепа США. Кирьянов считает, что вскрывшиеся факты в очередной раз доказывают, что лучше не пользоваться "яблочной" продукцией, если вы хотите сохранить конфиденциальность.