Пескова спросили, нашли ли в Кремле "заражённые" айфоны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал о том, чтобы у кого-то из сотрудников Кремля были обнаружены мобильные устройства американской компании Apple, "заражённые" вредоносным ПО.

"Мне об этом ничего не известно ", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли случаи "заражения" айфонов в Кремле.

По словам Пескова, это относится к категории специфичных вопросов, которые находятся в ведении российских спецслужб. Он добавил, что решения о безопасности тех или иных устройств должны принимать именно специальные службы, Кремль не может каким-то образом ограничивать использование айфонов чиновниками. При этом Песков уточнил, что сотрудникам Администрации Президента РФ запрещено использовать айфоны в служебных целях, такая практика неприемлема.