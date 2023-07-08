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8 июля, 11:18

Доброволец СВО сделал предложение девушке прямо в аэропорту Екатеринбурга

Доброволец, вернувшийся с зоны специальной военной операции, сделал предложение девушке прямо в аэропорту Екатеринбурга. Уже сегодня пару ждёт пышная свадьба, а после торжества — бесконечное "долго и счастливо". Историю Кирилла и Ксюши публикует SHOT.

Трогательная история добровольца, вернувшегося с зоны СВО, который сделал предложение своей любимой. Видео © Telegram / SHOT

Парень отправился добровольцем защищать Донбасс ещё осенью прошлого года. О своём решении он ни разу не пожалел, терзала лишь мысль о том, что перед поездкой не успел сделать любимой предложение, ведь пара вместе уже три года. Решив наконец исправить недоразумение, Кирилл купил кольцо в ЛНР и всё это время на передовой хранил его в кармане.

Причём мысли о предстоящем событии грели душу и помогали в самые трудные моменты. Улетая в долгожданный отпуск, молодой человек решил, что больше нельзя медлить и прямо в екатеринбургском аэропорту встал перед Ксенией на колена, а та с радостью приняла его предложение руки и сердца. Теперь, как говорит сам Кирилл, у них всё будет отлично — "большой дом и много-много детишек".

Судьбоносный лайк: Студентка-филолог из Петербурга и ополченец ДНР сыграли свадьбу в Москве

Судьбоносный лайк: Студентка-филолог из Петербурга и ополченец ДНР сыграли свадьбу в Москве

Ранее семья участника специальной военной операции сыграла свадьбу прямо в госпитале в Московской области. Выездная церемония прошла в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, где боец проходит лечение и медицинскую реабилитацию.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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