Семья участника СВО сыграла свадьбу прямо в госпитале в Московской области
В Московской области в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко состоялась выездная церемония бракосочетания семьи участника СВО. Военный находится на лечении и медицинской реабилитации.
В госпитале имени Н.Н. Бурденко Московской области состоялась свадьба участника СВО и его возлюбленной. Видео предоставлено Лайфу
Когда девушка военнослужащего узнала о его ранении, она приехала в Москву, там они подали заявление в органы ЗАГС. Его рассмотрели в особом порядке. Церемонию бракосочетания провели на территории госпиталя. Гостями стали боевые товарищи военного, а также персонал и руководство госпиталя.
Военный поделился, что в дальнейшем хочет продолжить службу в рядах ВС РФ. Для этого он намерен освоить новую специальность.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве поженились студентка-филолог из Санкт-Петербурга и ополченец ДНР. Регистрация брака состоялась в московском Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.
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