Семья участника СВО сыграла свадьбу прямо в госпитале в Московской области

В Московской области в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко состоялась выездная церемония бракосочетания семьи участника СВО. Военный находится на лечении и медицинской реабилитации.

В госпитале имени Н.Н. Бурденко Московской области состоялась свадьба участника СВО и его возлюбленной. Видео предоставлено Лайфу

Когда девушка военнослужащего узнала о его ранении, она приехала в Москву, там они подали заявление в органы ЗАГС. Его рассмотрели в особом порядке. Церемонию бракосочетания провели на территории госпиталя. Гостями стали боевые товарищи военного, а также персонал и руководство госпиталя.

Военный поделился, что в дальнейшем хочет продолжить службу в рядах ВС РФ. Для этого он намерен освоить новую специальность.