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Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 11:27
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Путин рекомендовал "не жадничать", когда речь идёт о поддержке семей участников СВО

Президент Владимир Путин в очередной раз напомнил о важности поддержки семей бойцов СВО в полной мере. Заявление прозвучало в четверг, 6 июля, не встрече главы государства с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Глава Ставрополья доложил президенту о принимаемых в регионе мерах по помощи бойцам и их семьям. По его словам, за прошлый год в регионе 3,8 миллиарда рублей было направлено только на поддержку семей военнослужащих и работу с их семьями, уже не говоря "про крыши, про тёплую воду, про устройство в детский садик, про то, чтобы питание бесплатное было, и так далее", отметил Владимиров.

"Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", — отреагировал в ответ глава государства.

Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО
Путин: Муниципальные власти должны знать потребности каждой семьи участников СВО

Ранее президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Мера должна распространяться на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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