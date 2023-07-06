Путин рекомендовал "не жадничать", когда речь идёт о поддержке семей участников СВО

Глава Ставрополья доложил президенту о принимаемых в регионе мерах по помощи бойцам и их семьям. По его словам, за прошлый год в регионе 3,8 миллиарда рублей было направлено только на поддержку семей военнослужащих и работу с их семьями, уже не говоря "про крыши, про тёплую воду, про устройство в детский садик, про то, чтобы питание бесплатное было, и так далее", отметил Владимиров.