Путин рекомендовал "не жадничать", когда речь идёт о поддержке семей участников СВО
Президент Владимир Путин в очередной раз напомнил о важности поддержки семей бойцов СВО в полной мере. Заявление прозвучало в четверг, 6 июля, не встрече главы государства с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Глава Ставрополья доложил президенту о принимаемых в регионе мерах по помощи бойцам и их семьям. По его словам, за прошлый год в регионе 3,8 миллиарда рублей было направлено только на поддержку семей военнослужащих и работу с их семьями, уже не говоря "про крыши, про тёплую воду, про устройство в детский садик, про то, чтобы питание бесплатное было, и так далее", отметил Владимиров.
"Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", — отреагировал в ответ глава государства.
Ранее президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Мера должна распространяться на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий.