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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 15:01
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Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

Российский президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Об этом говорится в распоряжении главы государства.

"Исключения составляют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь", — указано в документе.

В распоряжении также говорится, что мера должна распространяться на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий. На земельный участок также могут претендовать семьи бойцов, которые погибли во время СВО.

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А ранее стало известно, что в Подмосковье откроют филиал фонда поддержки семей бойцов СВО. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, туда, в частности, можно будет обратиться за помощью в реабилитации бойцов и их лекарственном обеспечении.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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