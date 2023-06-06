Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки

В распоряжении также говорится, что мера должна распространяться на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героя России или награждённых орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий. На земельный участок также могут претендовать семьи бойцов, которые погибли во время СВО.