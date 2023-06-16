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16 июня, 01:46

Судьбоносный лайк: Студентка-филолог из Петербурга и ополченец ДНР сыграли свадьбу в Москве

Студентка-филолог из Петербурга и ополченец ДНР поженились в госпитале в Москве

<p>Виталий и Ангелина. Обложка © <a href="https://cdn.spbdnevnik.ru/uploads/block/image/785794/__medium_photo_2023-06-14_17-10-18.jpg.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Виталий и Ангелина. Обложка © "Петербургский дневник"

В московском Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского состоялась регистрация брака студентки последнего курса филфака СПбГУ, специалиста по скандинавским языкам Ангелины и донбасского ополченца Виталия. Их историю приводит газета "Петербургский дневник".

Ребята познакомились в Интернете. Ангелина сдавала экзамены в Петербурге, Виталий лежал в Донецке после очередного ранения. Понравились друг другу, лайкнули — и с тех пор вместе, несмотря на, казалось бы, абсолютную непохожесть их судеб.

Виталий до участия в боевых действиях был рабочим, грузчиком, шахтёром — трудился везде, где платили деньги. Когда в 2014 году украинская артиллерия начала обстреливать их посёлок, оставил дома мать и маленького брата и пошёл воевать. За девять лет — девять ранений, последнее самое серьёзное: остался без ноги.

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Ангелина — студентка последнего курса филфака СПбГУ, знаток норвежского языка, "нежный питерский ангелочек", как говорит о ней Виталий. При этом девушка — серебряный призёр первенства мира по бразильскому джиу-джитсу и входит в сборную России по самбо. Она не испугалась увечья Виталия и, хотя её мама поначалу была против, рванула в Донецк к нему в госпиталь.

"Ой, да я маму понимаю. Была бы у меня доча такая— хрен бы я пустил куда-то одну, да ещё в Донецк, да ещё дорога такая сложная. Но она у меня такая. Декабристка", — говорит о супруге Виталий. Предложение девушке он сделал в первую же встречу.

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На церемонию бракосочетания в госпиталь, на закрытую от посторонних территорию, пустили и маму. Ребята рассказывают, что всё прошло тепло и торжественно: благословил военный священник, приехала директор управления ЗАГС с караваем, в качестве подарка разрешили прогуляться по территории. Теперь Ангелине предстоит защита диплома, а Виталию — длительная реабилитация и протезирование.

"Мои близкие родственники относятся к происходящему небезучастно, но есть и такие, с кем пришлось ограничить общение. Отговаривали и от отношений с Виталием, и от помощи нашим. Но я и до знакомства с ним не была в стороне: сдавала кровь раненым в ВМА имени Кирова, волонтёром с детками Донбасса работала. Чем могла — тем старалась быть полезной. Но сейчас надо окончить университет и поднять мужа. И дождаться мира нам всем", — говорит мудрая не по годам девушка.

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А ранее Лайф писал, что потомственный казак из Петербурга женился и уехал добровольцем на фронт прямо из загса. В Северной столице осталась не только супруга, но и их маленький сын.

Лариса Сафронова
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