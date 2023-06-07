Режиссёр первого сериала о СВО объяснил, почему такие фильмы надо снимать сейчас

Режиссёр из Донецка Владимир Агранович, который снял первый сериал о специальной военной операции "Мобилизация", представил студентам из Санкт-Петербурга новый фильм "Донбасс. Признанный". Он поделился мнением по поводу происходящего в российской киноиндустрии и искренне удивился, почему в отечественных картинах игнорируется тема СВО.

"Меня удивляет, почему российские киношники всячески игнорируют тему спецоперации, словно вообще ничего не происходит. Все русские фильмы и сериалы происходят в мире до 24 февраля. А спецоперация — это то, что меня лично волнует, о чём хочется говорить. Кино сейчас — культурный фронт. Это сильнейший инструмент влияния на человека. Если не снимать патриотические фильмы, люди будут смотреть то, что снимет враг. А что он снимет, мы понимаем", — подчеркнул Агранович в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он призвал снимать подобные фильмы именно сейчас, ведь мир и скорость жизни изменились. Агранович добавил, что существует множество площадок, для которых производить контент стало намного проще. Говоря об актуальности такого продукта, он напомнил, что фильм "Два бойца", посвящённый Великой Отечественной войне, был снят именно в те самые непростые и тяжёлые годы.