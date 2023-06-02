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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 16:57
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Жительница Чукотки вслед за сыном уехала в ЛНР волонтёром в военный госпиталь

Анастасия Курилова. Обложка © ТАСС / Александр Река

Анастасия Курилова. Обложка © ТАСС / Александр Река

Жительница Чукотки уехала вслед за сыном-военнослужащим в ЛНР, чтобы помогать врачам в луганском госпитале ставить бойцов на ноги. Историю храброй женщины-добровольца рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" военкор ВГТРК Егор Григорьев.

"Я встретился с уникальной женщиной, её зовут Анастасия Курилова, она с Чукотки приехала в Луганск, там в аэромобильном десантном госпитале помогает. У неё самой сын воюет [в Луганской Народной Республике]. И она говорит: "Я не буду сидеть дома". И сыну говорит: "Я уезжаю на СВО", — поделился военкор.

Сын пенсионерки пытался отговорить мать, переживая за неё, но та была непреклонна. Отправляясь в зону боевых действий, женщина сказала: "Если ты там, то и я должна помогать. Как и все мы, россияне, должны помогать".

"Она непрофессиональный врач, у себя на родине она занималась изучением юкагирской культуры, продвижением этой малочисленной народности. И вдруг оказалась в Луганске — стирать, разносить еду, медикаменты, таблетки для бойцов. Фактически без сна работает эта женщина уже довольно пожилого возраста", — рассказал Григорьев.

Россиянка поделилась с военкором и своими чувствами. Она подчеркнула, что, находясь в зоне спецоперации, порой ей сложно сдерживать эмоции. Женщина призналась, что иногда ей самой хочется взять в руки оружие и пойти на передовую.

"Вот что испытывает простой человек, когда приезжает, видит раненых бойцов: она видит, как это всё происходит изнутри. И как сложно, не находясь там, понять, что такое СВО, для чего она нужна, что там переживает человек, почему мы должны помогать нашим бойцам, почему мы должны приближать нашу победу", — подытожил журналист.

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Ранее звезда "Гардемаринов" актёр Михаил Мамаев рассказал, что ездит в зону СВО в качестве военкора. В поддержку Донбасса он выступил ещё в 2014 году, а после начала спецоперации прекратил общение с теми знакомыми, которые осудили действия российских властей.

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Ирина Фальке
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