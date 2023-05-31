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31 мая, 16:15

Хубезов отказался от должности главы комитета Госдумы, чтобы поехать на фронт

<p>Дмитрий Хубезов. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/dmitrij-hubezov-v-blizhajshee-vremya-predstoit-podgotovit-bolshoe-kolichestvo-vrachej-raznyh-specialnostej" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Единой России"</p>

Дмитрий Хубезов. Обложка © Сайт "Единой России"

Депутат от "Единой России" Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону специальной военной операции. Ранее 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.

"Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны. <...> В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт", — сказал Хубезов на заседании генсовета партии.

На это место депутат предложил назначить своего заместителя — Бадму Башанкаева.

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Напомним, депутата Хубезова демобилизовали из зоны СВО в январе. Он находился там почти с самого начала спецоперации. Парламентарий знал, что его помощь будет нужна, поэтому отправился на фронт в качестве добровольца, подписал контракт. В выпуске передачи "Дайте сказать!" он рассказывал, что вся семья последовала за ним в зону СВО. Так, его супруга была там в качестве педиатра, а сын — хирурга.

Наталья Исакова
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