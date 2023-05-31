Хубезов отказался от должности главы комитета Госдумы, чтобы поехать на фронт
Дмитрий Хубезов. Обложка © Сайт "Единой России"
Депутат от "Единой России" Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону специальной военной операции. Ранее 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.
"Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны. <...> В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт", — сказал Хубезов на заседании генсовета партии.
На это место депутат предложил назначить своего заместителя — Бадму Башанкаева.
Напомним, депутата Хубезова демобилизовали из зоны СВО в январе. Он находился там почти с самого начала спецоперации. Парламентарий знал, что его помощь будет нужна, поэтому отправился на фронт в качестве добровольца, подписал контракт. В выпуске передачи "Дайте сказать!" он рассказывал, что вся семья последовала за ним в зону СВО. Так, его супруга была там в качестве педиатра, а сын — хирурга.