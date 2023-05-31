Хубезов отказался от должности главы комитета Госдумы, чтобы поехать на фронт

Депутат от "Единой России" Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вновь отправиться в зону специальной военной операции. Ранее 51-летний парламентарий уже принимал участие в СВО в составе добровольческого батальона. Он был награждён орденом Мужества.

"Сейчас нет ничего важнее, чем защита нашей страны. <...> В окопах сидят наши дети, они отдают свои жизни. Я обязан быть рядом. Я прошу освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья, чтобы я смог поехать на фронт", — сказал Хубезов на заседании генсовета партии.

На это место депутат предложил назначить своего заместителя — Бадму Башанкаева.