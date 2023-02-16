Депутат-доброволец Хубезов награждён орденом Мужества

Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов награждён орденом Мужества. Как напомнил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, народный избранник служил добровольцем в военном госпитале вблизи линии боевого соприкосновения в ЛНР.

Хубезов является офицером запаса и на фронте трудился военным врачом. Известно, что парламентарий с первых дней спецоперации в рамках гуманитарной миссии "Единой России" координировал работу волонтёров-медиков в Донбассе и на освобождённых территориях.

"Мой товарищ, глава Комитета Госдумы по охране здоровья и врач с золотыми руками, Дмитрий Хубезов награждён орденом Мужества. Дима — человек очень скромный. И на Донбасс поехал не за орденами и медалями, а потому, что не мог поступить иначе", — сообщил Турчак.