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16 февраля, 09:02

Депутат-доброволец Хубезов награждён орденом Мужества

<p>Депутат Государственной думы и доброволец СВО Дмитрий Хубезов. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/dmitrij-hubezov-budu-prositsya-na-samyj-opasnyj-uchastok-fronta-i-gotov-rabotat-feldsherom-vytaskivaya-rebyat-s-polya-boya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">er.ru</a></p>

Депутат Государственной думы и доброволец СВО Дмитрий Хубезов. Обложка © er.ru

Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов награждён орденом Мужества. Как напомнил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, народный избранник служил добровольцем в военном госпитале вблизи линии боевого соприкосновения в ЛНР.

Хубезов является офицером запаса и на фронте трудился военным врачом. Известно, что парламентарий с первых дней спецоперации в рамках гуманитарной миссии "Единой России" координировал работу волонтёров-медиков в Донбассе и на освобождённых территориях.

"Мой товарищ, глава Комитета Госдумы по охране здоровья и врач с золотыми руками, Дмитрий Хубезов награждён орденом Мужества. Дима — человек очень скромный. И на Донбасс поехал не за орденами и медалями, а потому, что не мог поступить иначе", — сообщил Турчак.

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Напомним, первого депутата-добровольца Дмитрия Хубезова демобилизовали из зоны СВО в январе. Он находился там почти с самого начала. Депутат знал, что его помощь будет нужна, поэтому отправился на спецоперацию в качестве добровольца и подписал контракт. В выпуске передачи "Дайте сказать!" он сообщал, что вся семья последовала за ним в зону СВО. Супруга была там в качестве педиатра, а сын — хирурга.

Оксана Попова
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