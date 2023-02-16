Депутат-доброволец Хубезов награждён орденом Мужества
Депутат Государственной думы и доброволец СВО Дмитрий Хубезов. Обложка © er.ru
Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов награждён орденом Мужества. Как напомнил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, народный избранник служил добровольцем в военном госпитале вблизи линии боевого соприкосновения в ЛНР.
Хубезов является офицером запаса и на фронте трудился военным врачом. Известно, что парламентарий с первых дней спецоперации в рамках гуманитарной миссии "Единой России" координировал работу волонтёров-медиков в Донбассе и на освобождённых территориях.
"Мой товарищ, глава Комитета Госдумы по охране здоровья и врач с золотыми руками, Дмитрий Хубезов награждён орденом Мужества. Дима — человек очень скромный. И на Донбасс поехал не за орденами и медалями, а потому, что не мог поступить иначе", — сообщил Турчак.
Напомним, первого депутата-добровольца Дмитрия Хубезова демобилизовали из зоны СВО в январе. Он находился там почти с самого начала. Депутат знал, что его помощь будет нужна, поэтому отправился на спецоперацию в качестве добровольца и подписал контракт. В выпуске передачи "Дайте сказать!" он сообщал, что вся семья последовала за ним в зону СВО. Супруга была там в качестве педиатра, а сын — хирурга.