В Подмосковье солдат СВО смог посетить выпускной дочери в детском саду

Власти Подмосковья помогли осуществить мечту дочери бойца СВО, которая хотела отпраздновать свой выпускной в детском саду вместе с папой. В зону специальной военной операции он отправился семь месяцев назад. С тех пор девочка его не видела, сообщает телеканал "360".

При содействии командира дивизии и губернатора Московской области Андрея Воробьёва отца маленькой жительницы Коломны отпустили в долгожданный отпуск. Встреча с ним стала для девочки настоящим сюрпризом.

Семью бойца с позывным Винтаж пригласили в кафе в подмосковных Озёрах якобы для участия в мастер-классе по выпеканию колобков. Каково же было удивление родных, когда там появился он — супруг и отец.

Мама девочки рассказала, что та всегда любила проводить время с папой и во время его редких звонков с передовой признавалась, что скучает. На Новый год она не стала просить очередную игрушку. Пожелала, чтобы Дед Мороз вернул ей отца. На днях у девочки состоится выпускной в детском саду, куда она, как и мечтала, отправится не только с мамой, но и с папой.