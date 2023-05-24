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24 мая, 00:52

В Подмосковье солдат СВО смог посетить выпускной дочери в детском саду

Власти Подмосковья помогли бойцу СВО посетить выпускной дочери в детском саду

<p>Вернувшийся на выпускной дочери боец СВО. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/boets-svo-uvidel-semju-pri-podderzhke-andreja-vorobeva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">360tv</a></p>

Вернувшийся на выпускной дочери боец СВО. Обложка © 360tv

Власти Подмосковья помогли осуществить мечту дочери бойца СВО, которая хотела отпраздновать свой выпускной в детском саду вместе с папой. В зону специальной военной операции он отправился семь месяцев назад. С тех пор девочка его не видела, сообщает телеканал "360".

При содействии командира дивизии и губернатора Московской области Андрея Воробьёва отца маленькой жительницы Коломны отпустили в долгожданный отпуск. Встреча с ним стала для девочки настоящим сюрпризом.

Семью бойца с позывным Винтаж пригласили в кафе в подмосковных Озёрах якобы для участия в мастер-классе по выпеканию колобков. Каково же было удивление родных, когда там появился он — супруг и отец.

Ставший отцом боец СВО примчался в кемеровский роддом прямо с передовой

Ставший отцом боец СВО примчался в кемеровский роддом прямо с передовой

Мама девочки рассказала, что та всегда любила проводить время с папой и во время его редких звонков с передовой признавалась, что скучает. На Новый год она не стала просить очередную игрушку. Пожелала, чтобы Дед Мороз вернул ей отца. На днях у девочки состоится выпускной в детском саду, куда она, как и мечтала, отправится не только с мамой, но и с папой.

А в Уфе вернувшийся из зоны СВО отец пришёл поздравить дочь с последним звонком. Он неожиданно появился на уроке, который предшествовал последнему звонку. Под аплодисменты одноклассников девочка бросилась в его объятия.

Ольга Платонова
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