В Подмосковье солдат СВО смог посетить выпускной дочери в детском саду
Власти Подмосковья помогли бойцу СВО посетить выпускной дочери в детском саду
Вернувшийся на выпускной дочери боец СВО. Обложка © 360tv
Власти Подмосковья помогли осуществить мечту дочери бойца СВО, которая хотела отпраздновать свой выпускной в детском саду вместе с папой. В зону специальной военной операции он отправился семь месяцев назад. С тех пор девочка его не видела, сообщает телеканал "360".
При содействии командира дивизии и губернатора Московской области Андрея Воробьёва отца маленькой жительницы Коломны отпустили в долгожданный отпуск. Встреча с ним стала для девочки настоящим сюрпризом.
Семью бойца с позывным Винтаж пригласили в кафе в подмосковных Озёрах якобы для участия в мастер-классе по выпеканию колобков. Каково же было удивление родных, когда там появился он — супруг и отец.
Мама девочки рассказала, что та всегда любила проводить время с папой и во время его редких звонков с передовой признавалась, что скучает. На Новый год она не стала просить очередную игрушку. Пожелала, чтобы Дед Мороз вернул ей отца. На днях у девочки состоится выпускной в детском саду, куда она, как и мечтала, отправится не только с мамой, но и с папой.
А в Уфе вернувшийся из зоны СВО отец пришёл поздравить дочь с последним звонком. Он неожиданно появился на уроке, который предшествовал последнему звонку. Под аплодисменты одноклассников девочка бросилась в его объятия.