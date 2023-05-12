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Опубликовано 12 мая 2023, 20:04
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Ставший отцом боец СВО примчался в кемеровский роддом прямо с передовой

Участник спецоперации из Новокузнецка стал отцом в День Победы

Участник спецоперации прямо с передовой отправился в родной Новокузнецк: его жена в День Победы подарила ему долгожданного сына. Как пишет SHOT, не снимая обмундирования, он поспешил к дверям кемеровского роддома.

Боец приехал в родной Новокузнецк, чтобы увидеть новорождённого сына. Видео © SHOT

"Вообще, сама мысль, что у меня будет сын, казалась такой крутой, прям невероятной. Мне прям очень не верилось. Она (жена. — Прим. Лайфа) написала в Интернет. И я, когда смог выйти на связь, я пошёл, взял автомат и зажал курок, вверх весь магазин [выпустил]. Прям богатырь такой. Я сделаю всё, чтобы его жизнь была достойной", — рассказал боец.

По словам военного, он отправился в Донецк добровольцем ещё в 2014 году. После тяжёлого ранения долго приходил в себя, а в феврале 2022-го вновь вызвался защищать Донбасс.

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Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися на родину из украинского плена. На кадрах мужчины садятся в автобус, некоторым из них прямо на месте потребовалась помощь медиков. Также в объектив попал трогательный разговор одного из военных, который наконец узнал о рождении сына.

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SHOT

Анатолий Симоненко
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