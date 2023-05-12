Ставший отцом боец СВО примчался в кемеровский роддом прямо с передовой
Участник спецоперации из Новокузнецка стал отцом в День Победы
Участник спецоперации прямо с передовой отправился в родной Новокузнецк: его жена в День Победы подарила ему долгожданного сына. Как пишет SHOT, не снимая обмундирования, он поспешил к дверям кемеровского роддома.
Боец приехал в родной Новокузнецк, чтобы увидеть новорождённого сына. Видео © SHOT
"Вообще, сама мысль, что у меня будет сын, казалась такой крутой, прям невероятной. Мне прям очень не верилось. Она (жена. — Прим. Лайфа) написала в Интернет. И я, когда смог выйти на связь, я пошёл, взял автомат и зажал курок, вверх весь магазин [выпустил]. Прям богатырь такой. Я сделаю всё, чтобы его жизнь была достойной", — рассказал боец.
По словам военного, он отправился в Донецк добровольцем ещё в 2014 году. После тяжёлого ранения долго приходил в себя, а в феврале 2022-го вновь вызвался защищать Донбасс.
Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с российскими военными, вернувшимися на родину из украинского плена. На кадрах мужчины садятся в автобус, некоторым из них прямо на месте потребовалась помощь медиков. Также в объектив попал трогательный разговор одного из военных, который наконец узнал о рождении сына.