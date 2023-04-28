Ребёнок родился с редкой аномалией — с двумя рабочими пенисами и без ануса

В Пакистане родился мальчик с двумя пенисами и без ануса. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на International Journal of Surgery Case Reports.

Жительница Исламабада родила сына на 36-й неделе беременности, после чего его сразу доставили в детскую больницу Пакистанского института медицинских наук. После осмотра врачи заключили, что оба пениса имеют нормальную форму, однако один немного длиннее. Более того, мальчик может мочиться из обоих: снимки показали, что его мочевой пузырь соединён с двумя уретрами. Чтобы младенец мог полноценно ходить в туалет, анус ему создали хирургическим путём.

Отметим, что это довольно редкая, но всё же существующая аномалия. Такое заболевание называется дифаллией. Самый первый случай был зафиксирован ещё в 1609 году, а всего зарегистрировано около сотни. К слову, вероятность рождения ребёнка с дифаллией — один на шесть миллионов. Врачи до сих пор не могут точно определить причину.