Папины дочки: На свет появились первые дети "от робота"

В Нью-Йорке родились первые дети, в зачатии которых участвовала машина. Специалисты стартапа Overture Life из Барселоны создали робота для инъекции спермы, которого затем медики из нью-йоркской клиники New Hope Fertility Center использовали во время процедуры экстракорпорального оплодотворения. Как сообщает портал MIT Technology Review, в результате этого у двух женщин родились две девочки.

Тот самый робот-"папа". Фото © Overture Life

Машина состоит их механической игры, ноутбука, геймпада игровой консоли Sony PlayStation 5, чашки Петри и микроскопа. Игла прокалывала яйцеклетку в чашке и откладывала один сперматозоид. Таким образом инженер-механик Эдуард Альба, руководивший устройством при помощи джойстика, оплодотворил более 12 яйцеклеток. Затем их имплантировали в матки пациенток.

По мнению учёных, автоматизация позволит сделать ЭКО дешевле и даже эффективнее, а также снизить нагрузку на врачей. Стартап уже привлёк около 37 миллионов долларов от инвесторов, включая бывшего генерального директора YouTube Сьюзен Войжитски.