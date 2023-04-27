Папины дочки: На свет появились первые дети "от робота"
MTR: В США родились первые в мире дети, в зачатии которых участвовал робот
В Нью-Йорке родились первые дети, в зачатии которых участвовала машина. Специалисты стартапа Overture Life из Барселоны создали робота для инъекции спермы, которого затем медики из нью-йоркской клиники New Hope Fertility Center использовали во время процедуры экстракорпорального оплодотворения. Как сообщает портал MIT Technology Review, в результате этого у двух женщин родились две девочки.
Тот самый робот-"папа". Фото © Overture Life
Машина состоит их механической игры, ноутбука, геймпада игровой консоли Sony PlayStation 5, чашки Петри и микроскопа. Игла прокалывала яйцеклетку в чашке и откладывала один сперматозоид. Таким образом инженер-механик Эдуард Альба, руководивший устройством при помощи джойстика, оплодотворил более 12 яйцеклеток. Затем их имплантировали в матки пациенток.
По мнению учёных, автоматизация позволит сделать ЭКО дешевле и даже эффективнее, а также снизить нагрузку на врачей. Стартап уже привлёк около 37 миллионов долларов от инвесторов, включая бывшего генерального директора YouTube Сьюзен Войжитски.
Ранее историк Юваль Ной Харари раскрыл главную опасность роботов для человечества. Он призвал остановить разработку искусственного интеллекта, который представляет особенную опасность для демократических стран.
Shutterstock