КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 17:12

В России на ежегодной основе будут проводить чемпионат по битве роботов

Правительство РФ утвердило проведение чемпионата по битве роботов с 2023 года

В Правительстве РФ постановили принять предложение Минцифры, согласно которому с 2023 года в России будут ежегодно проводить чемпионат по битве роботов. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий документ.

Координировать и готовить проведение чемпионата будет Минцифры. Для организационно-технического и экспертного сопровождения мероприятия поручено сформировать организационный комитет. Ему необходимо будет в течение месяца утвердить концепцию проведения чемпионата.

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Оператором чемпионата будет ООО "Дабл Ю Экспо", а отвечать за техническую экспертизу при проведении — ООО "Промобот".

Ранее Лайф сообщал о том, что в Екатеринбурге проводят сложные операции при помощи робота-хирурга. Роботизированная система Da Vinci Xi работает в клинике "УГМК-Здоровье".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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