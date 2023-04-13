В России на ежегодной основе будут проводить чемпионат по битве роботов
Правительство РФ утвердило проведение чемпионата по битве роботов с 2023 года
В Правительстве РФ постановили принять предложение Минцифры, согласно которому с 2023 года в России будут ежегодно проводить чемпионат по битве роботов. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий документ.
Координировать и готовить проведение чемпионата будет Минцифры. Для организационно-технического и экспертного сопровождения мероприятия поручено сформировать организационный комитет. Ему необходимо будет в течение месяца утвердить концепцию проведения чемпионата.
Оператором чемпионата будет ООО "Дабл Ю Экспо", а отвечать за техническую экспертизу при проведении — ООО "Промобот".
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