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19 февраля, 14:22

Xiaomi представит робота-собаку и андроида на выставке MWC 2023

На выставке MWC 2023 покажут роботов CyberDog и CyberOne. Об этом заявил глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь в Twitter. Других деталей о презентации он не сообщил.

Напомним, китайская компания Xiaomi в августе 2022 года презентовала первого робота-гуманоида CyberOne. Он способен ориентироваться в пространстве, помогать по дому, а также распознавать эмоции людей и даже дарить цветы.

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Годом ранее компания показала первого робота-собаку CyberDog, который способен развивать скорость до 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Этот робот поступил в продажу в Китае по цене 10 тыс. юаней (около 108,4 тыс. руб.).

Ранее Лайф сообщал о том, что студенты из Уфимского государственного нефтяного технического университета создали робота-дезинфектора, который уничтожает до 100% патогенов.

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YouTube / Xiaomi

Илья Суриков
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