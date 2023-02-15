Российские студенты создали высокомобильного робота-дезинфектора

Студенты из Уфимского государственного нефтяного технического университета создали робота-дезинфектора, который с помощью генератора озона уничтожает до 100% патогенов. Об этом пишет RT со ссылкой на "Платформу НТИ".

Робот борется с разными вирусами, в том числе штаммами гриппа, а также бактериями и плесневыми грибами. Устройство размером с кошку оснащено камерой, средством связи, датчиками, бесконтактной зарядкой. Оно может преодолевать препятствия высотой до пяти сантиметров и дезинфицировать даже труднодоступные места. Однако находиться рядом с роботом во время работы лучше не стоит.

"При возможном попадании человека в зону ответственности робота он прекращает выработку озона и подаёт сигнал тревоги, чтобы тот покинул территорию обработки. Устройство имеет встроенный датчик измерения концентрации озона, чтобы после обработки помещения провести оценку остаточной концентрации", — рассказал лидер проекта, директор Центра цифровых технологий и робототехники, доцент кафедры электротехники и электрооборудования предприятий Уфимского государственного нефтяного технического университета Павел Хлюпин.

Как говорят создатели, робота можно использовать в разных сферах — от дезинфекции школьных классов до обработки точек общепита. При таких габаритах его стоимость составит не более 150 тысяч рублей. После тестирования его габариты могут изменить, чтобы было возможно обрабатывать также и большие пространства и помещения. Выпуск первой партии планируется к концу этого года.