Трое детей с неизвестным полом родились в Тюменской области
В Тюменской области в 2022 году родились трое детей с неопределённым полом
В Тюменской области в прошлом году трое детей родились с редким заболеванием, при котором наружные и внутренние половые органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому полу. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения региона.
"В 2022 году появились на свет три ребёнка с таким диагнозом. С начала 2023-го — ни одного", — цитирует Депздрав портал 72.ru.
Диагноз "нарушение формирования пола" ставят, когда пол младенца не ясен. По словам врачей, хирургическая коррекция пола возможна, однако перед этим пациенту нужно пройти генетический анализ для уточнения генетического пола и установления хромосомного набора. Причинами таких отклонений, как правило, являются мутации генов, задействованных в процессе закладки половых желез, уточнили специалисты.
Ранее был представлен первый в мире инкубатор для искусственного выращивания младенцев. По словам экспертов, проект может стать не только прорывом в сфере репродуктивных технологий, но и помочь отбирать только генетически подходящие эмбрионы.
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