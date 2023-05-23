Боец СВО из Уфы сделал сюрприз дочери на последний звонок и растрогал всю школу до слёз
В Уфе вернувшийся из зоны СВО отец пришёл поздравить дочь с последним звонком
К ученице одной из школ Советского района Уфы на урок, предшествующий последнему звонку, пришёл отец, который вернулся домой из зоны СВО после ранения. Момент трогательной встречи опубликовал телеграм-канал "Подслушано в Башкирии".
Встреча мужчины, вернувшегося из зоны СВО, с дочерью в Уфе. Видео © "Подслушано в Башкирии"
На кадрах видно, как отец идёт с цветами по коридору и переступает порог кабинета. Девочка замечает его и под аплодисменты одноклассников бросается в объятия.
Ранее появилось трогательное видео, как вернувшийся из СВО отец забрал дочь из садика с цветами. Увидев папу, девочка со счастьем в глазах сразу же кинулась к нему.
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