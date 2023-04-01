Реакция ребёнка бесценна. Увидев папу, девочка со счастьем в глазах сразу же кинулась к нему. Почти полминуты отец и дочь обнимались и разговаривали друг с другом, после чего малышка поняла: этого ей мало. Она отпросилась у воспитательницы уйти из детсада пораньше, чтобы провести побольше времени с главой семейства, и та была не против.