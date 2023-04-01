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Опубликовано 1 апреля 2023, 19:14
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Появилось трогательное видео, как вернувшийся из СВО отец забрал дочь из садика с цветами

Военный вернулся со спецоперации в Ессентуки и подарил цветы маленькой дочери

Трогательная встреча произошла в Ессентуках. Боец вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) домой и забрал дочь из детсада. Видео долгожданной встречи опубликовал военный корреспондент kp.ru Александр Коц. Отец пришёл за дочерью с букетом цветов.

Военный вернулся со спецоперации в Ессентуки и подарил цветы маленькой дочери. Видео © Telegram / Kotsnews

Реакция ребёнка бесценна. Увидев папу, девочка со счастьем в глазах сразу же кинулась к нему. Почти полминуты отец и дочь обнимались и разговаривали друг с другом, после чего малышка поняла: этого ей мало. Она отпросилась у воспитательницы уйти из детсада пораньше, чтобы провести побольше времени с главой семейства, и та была не против.

"Самый дорогой букет", — отметила педагог, имея в виду, конечно же, не стоимость цветов.

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Telegram / Kotsnews

Никита Осипов
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