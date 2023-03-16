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16 марта, 16:10

Российский боец ищет 12-летнюю девочку, которая спасла его от смерти на СВО

Доброволец из Хабаровска ищет девочку, которая спасла ему жизнь письмом в зону СВО

<p>Письмо, которое Наташа из Белгородской области написала Андрею. Обложка © <a href="https://t.me/onf_khabarovsk/182" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Народный фронт | Хабаровский край</p>

Письмо, которое Наташа из Белгородской области написала Андрею. Обложка © Telegram / Народный фронт | Хабаровский край

Андрей из Хабаровска, вернувшийся из зоны проведения СВО, ищет 12-летнюю Наташу из Губкина Белгородской области, которая своим письмом помогла ему вернуться домой живым. По словам 57-летнего добровольца, он получил его перед Новым годом. В нём девочка пожелала адресату победы и попросила об одной услуге.

"Здравствуй, дорогой солдат! Пишет тебе Наталья из города Губкина, и мне 12 лет. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы ты вернулся к своим родным и близким. Пусть закончится война и победа будет наша! За Россию! За Родину! За победу! Вы герои и обязательно победите! И покажите, пожалуйста, моё письмо по телевизору", цитирует письмо девочки kp.ru.

Обращение Андрея из Хабаровска к написавшей ему письмо Наташе. Видео © Telegram / Народный фронт | Хабаровский край

Андрей признался, что после полученного ранения к жизни его помимо любви родных вернуло и это письмо. Теперь доброволец и общественники ищут Наташу, чтобы она удостоверилась, что письмо дошло до адресата и он исполнил её просьбу.

"Я получил это письмо. Воевал на Луганщине. Это письмо меня спасло от смерти, и я вернулся домой к своей семье, родным, близким, детям и внукам", сказал доброволец.

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Матвей Константинов
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