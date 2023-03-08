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8 марта, 18:48

"Сильно скучаю и горжусь": Дети написали письма мамам –участницам СВО к 8 Марта

Дети написали письма мамам – участницам СВО к 8 Марта

Не все россиянки сегодня отмечают 8 Марта в кругу семьи, есть и те, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции и несёт службу в рядах Вооружённых сил России. Но и они смогли в Международный женский день получить, пожалуй, самые дорогие сердцу поздравления от детей — от тех, кто не забывает о них ни на минуту.

Дети отправили письма к 8 марта мамам – участницам СВО. Видео © Telegram-канал / РДДМ "Движение Первых"

"Сильно по тебе скучаю и горжусь тобой! Каждый день молюсь за тебя", "Мама, ты такая сильная и смелая, спасибо тебе, что защищаешь Родину", "Хочу, чтоб ты читала моё письмо и улыбалась, очень тебя люблю", — написали ребята мамам.

Отправку писем, написанных руками детей и дочек мам, служащих в зоне СВО, организовало Российское движение детей и молодёжи "Движение первых".

Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга

Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга

Ранее Лайф писал, что бойцы СВО поздравили любимых женщин с 8 Марта. Военнослужащие отправили им около двух тысяч видеопоздравлений.

Обложка ©

Telegram-канал / РДДМ "Движение Первых"

Арина Родионова
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