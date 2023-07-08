Детский омбудсмен отметила особую ценность семьи в непростое для страны время

В непростые для страны времена становится ясно, что семья обретает особую ценность. Об этом заявила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Сейчас непростое время для нашей страны, и семья — это то место, где ты можешь чувствовать себя защищённым, семья — это где ты можешь чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне, потому что там тебя любят, там тебя принимают", — отметила детский омбудсмен на приуроченном ко Дню семьи, любви и верности празднике "Бодрое утро".

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что неизменной ценностью для россиян является семья, напомнила Львова-Белова.

"Как здорово, что теперь этот праздник является всероссийским и что каждая семья сегодня в любом случае скажет друг другу самые важные слова", — заключила омбудсмен.

8 июля в России традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.