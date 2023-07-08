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8 июля, 11:19

Детский омбудсмен отметила особую ценность семьи в непростое для страны время

Львова-Белова: Семья в непростое для страны время обретает особую ценность

В непростые для страны времена становится ясно, что семья обретает особую ценность. Об этом заявила уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Сейчас непростое время для нашей страны, и семья — это то место, где ты можешь чувствовать себя защищённым, семья — это где ты можешь чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне, потому что там тебя любят, там тебя принимают", — отметила детский омбудсмен на приуроченном ко Дню семьи, любви и верности празднике "Бодрое утро".

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что неизменной ценностью для россиян является семья, напомнила Львова-Белова.

"Как здорово, что теперь этот праздник является всероссийским и что каждая семья сегодня в любом случае скажет друг другу самые важные слова", — заключила омбудсмен.

8 июля в России традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

Традиционная семья в России переживает ренессанс, указала эксперт

Традиционная семья в России переживает ренессанс, указала эксперт

Ранее психолог Наталья Наумова отметила, что в крепкой семье должны чувствоваться принятие, забота и взаимопомощь. А если каждый живёт "сам по себе", руководствуясь личными планами и эгоистическими соображениями, семья распадётся или продолжит существовать "по привычке", указала эксперт.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Ирина Фальке
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