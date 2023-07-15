В Польше ужаснулись от в разы выросших объёмов ввозимого с Украины зерна
Профессор Артышак назвал шокирующими объёмы ввозимого в Польшу украинского зерна
Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак считает шокирующими объёмы импортируемого в Польшу с Украины зерна. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Неконтролируемый ввоз в страну сельхозпродукции вызвал многочисленные протесты польских фермеров. По словам Артышака, количество ввезённой украинской пшеницы за 2022 год превысило аналогичный показатель 2021 года в 168 раз, а ввоз кукурузы вырос в 300 раз. С января по апрель 2023 года было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в прошлом году.
"Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня", — сказал профессор.
Артышак также заявил, что закупщики пока не заключают контракты, ожидая отмены введённого ЕС запрета на импорт зерновых в ряд стран, чтобы в итоге покупать зерно по более низкой цене. Такое развитие ситуации будет крахом для польских фермеров, подытожил профессор.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Польша призвали продлить запрет на поставки в ЕС зерна с Украины. Эмбарго действует до 15 сентября, однако министры называют этот срок очень коротким, так как в этот период ещё будет идти сбор урожая кукурузы.
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