В Польше ужаснулись от в разы выросших объёмов ввозимого с Украины зерна

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак считает шокирующими объёмы импортируемого в Польшу с Украины зерна. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Неконтролируемый ввоз в страну сельхозпродукции вызвал многочисленные протесты польских фермеров. По словам Артышака, количество ввезённой украинской пшеницы за 2022 год превысило аналогичный показатель 2021 года в 168 раз, а ввоз кукурузы вырос в 300 раз. С января по апрель 2023 года было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в прошлом году.

"Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня", — сказал профессор.

Артышак также заявил, что закупщики пока не заключают контракты, ожидая отмены введённого ЕС запрета на импорт зерновых в ряд стран, чтобы в итоге покупать зерно по более низкой цене. Такое развитие ситуации будет крахом для польских фермеров, подытожил профессор.