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14 июля, 21:55

Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт клубники и малины с Украины

Власти Польши призывают Европейскую комиссию запретить импорт замороженной малины и клубники с Украины, считая, что это отрицательно влияет на работу внутреннего рынка в стране. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это создаёт большие трудности для польских производителей и очень серьёзно дестабилизирует рынок", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

В Польше потребовали закрыть границу для украинской клубники

В Польше потребовали закрыть границу для украинской клубники

Телюс добавил, что Польша приняла решение обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой ввести запрет на ввоз замороженной малины и клубники с Украины. Письмо по этому вопросу в скором времени будет передано в ЕК.

Ранее Лайф сообщал о том, что Венгрия и Польша призвали продлить запрет на поставки в ЕС зерна с Украины. Эмбарго действует до 15 сентября, однако министры считают этот срок слишком коротким, ведь в это время ещё будет идти сбор урожая кукурузы.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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