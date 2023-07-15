Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт клубники и малины с Украины
Власти Польши призывают Европейскую комиссию запретить импорт замороженной малины и клубники с Украины, считая, что это отрицательно влияет на работу внутреннего рынка в стране. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.
"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это создаёт большие трудности для польских производителей и очень серьёзно дестабилизирует рынок", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.
Телюс добавил, что Польша приняла решение обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой ввести запрет на ввоз замороженной малины и клубники с Украины. Письмо по этому вопросу в скором времени будет передано в ЕК.
Ранее Лайф сообщал о том, что Венгрия и Польша призвали продлить запрет на поставки в ЕС зерна с Украины. Эмбарго действует до 15 сентября, однако министры считают этот срок слишком коротким, ведь в это время ещё будет идти сбор урожая кукурузы.
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