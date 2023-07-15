Польша направит в ЕК просьбу запретить импорт клубники и малины с Украины

Власти Польши призывают Европейскую комиссию запретить импорт замороженной малины и клубники с Украины, считая, что это отрицательно влияет на работу внутреннего рынка в стране. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

"В 2022 году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это создаёт большие трудности для польских производителей и очень серьёзно дестабилизирует рынок", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Телюс добавил, что Польша приняла решение обратиться к комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису с просьбой ввести запрет на ввоз замороженной малины и клубники с Украины. Письмо по этому вопросу в скором времени будет передано в ЕК.