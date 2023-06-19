В Польше потребовали закрыть границу для украинской клубники

После прекращения импорта украинского зерна в Польше готовятся к запрету на ввоз украинской клубники. Об этом сообщает местное издание sad24.

По его информации, с соответствующим требованием выступила Ассоциация производителей фруктов Польши. Она призывает полностью запретить импорт клубники с Украины.

Фермеры направили письмо в Минсельхоз, отметив, что поставки клубники с Украины могут негативно сказаться на местном рынке ягод и привести к значительному падению цен. Первые признаки этого уже заметны.