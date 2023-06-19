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19 июня, 12:59

В Польше потребовали закрыть границу для украинской клубники

Sad24: В Польше сельхозпредприятия потребовали закрыть ввоз клубники с Украины

После прекращения импорта украинского зерна в Польше готовятся к запрету на ввоз украинской клубники. Об этом сообщает местное издание sad24.

По его информации, с соответствующим требованием выступила Ассоциация производителей фруктов Польши. Она призывает полностью запретить импорт клубники с Украины.

Фермеры направили письмо в Минсельхоз, отметив, что поставки клубники с Украины могут негативно сказаться на местном рынке ягод и привести к значительному падению цен. Первые признаки этого уже заметны.

Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Ранее Лайф писал о том, что из-за недовольства фермеров власти Польши запретили импорт зерна с Украины. Сообщалось также, что это было сделано для того, чтобы не оттолкнуть избирателей перед парламентскими выборами.

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Илья Суриков
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