Польские власти запретили импорт украинского зерна, чтобы не оттолкнуть избирателей перед парламентскими выборами, которые состоятся этой осенью. Об этом пишет Bloomberg.

В агентстве обратили внимание на то, что правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) на данный момент всё ещё лидирует по результатам соцопросов, однако там уже забеспокоились, что могут потерять часть избирателей. При этом фермеры были главным электоратом PiS с 2015 года. Сейчас же рабочие оказались в катастрофическом положении из-за кризиса перепроизводства, возникшего после того, как сельхозпродукция из Незалежной стала оседать в самой Польше и соседних с ней странах.

"Запрет Польши был призван гарантировать, что солидарность с Киевом не оттолкнёт избирателей", — говорится в материале.