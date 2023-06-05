Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс раскритиковал главу Министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает RMF24.

Телюс выразил сожаление из-за слов украинского министра, отметив, что Киев не понимает позицию Варшавы по вопросу импорта, назвав заявление коллеги "далеко идущим".

"Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определённые силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам", — отметил польский министр.

По мнению Телюса, недопонимание между Украиной и Польшей якобы служит интересам России, поэтому относиться к данному вопросу необходимо с осторожностью. При этом министр отметил, что, несмотря на слова Сольского, намерен встретиться с ним.