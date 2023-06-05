Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна
Глава Минсельхоза Польши Телюс раскритиковал позицию Украины по импорту зерна
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс раскритиковал главу Министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает RMF24.
Телюс выразил сожаление из-за слов украинского министра, отметив, что Киев не понимает позицию Варшавы по вопросу импорта, назвав заявление коллеги "далеко идущим".
"Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определённые силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам", — отметил польский министр.
По мнению Телюса, недопонимание между Украиной и Польшей якобы служит интересам России, поэтому относиться к данному вопросу необходимо с осторожностью. При этом министр отметил, что, несмотря на слова Сольского, намерен встретиться с ним.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о недопустимости продления ограничений на украинское зерно в ЕС после 5 июня. Это произошло на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии.