Зеленский потребовал, чтобы украинское зерно опять стали ввозить в ЕС
Зеленский заявил о недопустимости продления ограничений на украинское зерно в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции в ряде стран ЕС недопустимо. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии.
"Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Также украинский лидер и глава Евросовета обсудили украинскую "формулу мира" и то, как Киев реализует рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Напомним, ранее Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение вводится временное — с 2 мая по 5 июня этого года. В ЕК уточнили, что, если возникнет необходимость, его могут продлить.
Getty Images / Thierry Monasse