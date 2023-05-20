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20 мая, 13:01

Зеленский потребовал, чтобы украинское зерно опять стали ввозить в ЕС

Зеленский заявил о недопустимости продления ограничений на украинское зерно в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции в ряде стран ЕС недопустимо. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии.

"Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Также украинский лидер и глава Евросовета обсудили украинскую "формулу мира" и то, как Киев реализует рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Напомним, ранее Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничение вводится временное — с 2 мая по 5 июня этого года. В ЕК уточнили, что, если возникнет необходимость, его могут продлить.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Илья Суриков
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