Польша и другие западные страны разрушают собственную экономику, полагаясь на украинское сельское хозяйство вместо собственного. Об этом пишет Myśl Polska.

"Создаётся впечатление, что украинская экономика и украинские фермеры важнее для ЕС и для политиков Польши, чем польские предприниматели и потребители. <...> Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум "спасибо", — заметил автор статьи.

В материале указано, что прилавки Польши и других стран ЕС заполонила украинская сельскохозяйственная продукция "сомнительного качества". Это сводит цены на нет и вредит местным предпринимателям, делая продажи невозможными. Вклад в разрушение польской экономики, по словам автора, внесло и эмбарго на отдельные товары из Белоруссии, например на удобрения. Поиски других поставщиков привели к сокращению урожайности.

Журналист заявил, что украинская сторона может предложить только "дешёвую сельхозпродукцию сомнительного качества и большое количество иммигрантов, которые не всегда хотят работать". В связи с этим, заключил автор, даже "мода и желание нынешней польской власти" не помогут Киеву стать союзником Варшавы.