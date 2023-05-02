Еврокомиссия запретила экспорт зерна в пять стран Восточной Европы
Еврокомиссия приняла решение запретить экспорт зерна с Украины в пять государств восточной. Об этом говорится в её распространённом заявлении.
Ограничение вводится временное — со 2 мая по 5 июня этого года. В Еврокомиссии уточнили, что если возникнет необходимость, их могут продлить.
"В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", — пояснили в ЕК.
В свою очередь власти этих стран теперь должны будут отменить свои односторонние запреты, введённые за последнее время в отношении агропродукции с Украины.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне недовольства фермеров власти Польши, Венгрии и Словакии запретили импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Кроме того, после обнаружения вредного пестицида Братислава запретила перерабатывать и продавать муку из украинского зерна. Еврокомиссия тогда запустила переговоры по этому вопросу с восточными странами ЕС.
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