Еврокомиссия запретила экспорт зерна в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия приняла решение запретить экспорт зерна с Украины в пять государств восточной. Об этом говорится в её распространённом заявлении.

Ограничение вводится временное — со 2 мая по 5 июня этого года. В Еврокомиссии уточнили, что если возникнет необходимость, их могут продлить.

"В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", — пояснили в ЕК.

В свою очередь власти этих стран теперь должны будут отменить свои односторонние запреты, введённые за последнее время в отношении агропродукции с Украины.