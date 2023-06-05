Регион

Уведомления отключены

5 июня, 18:49

В ЕС до 15 сентября продлили ограничения на ввоз зерна с Украины

В Евросоюзе до 15 сентября продлили ограничения на ввоз украинского зерна в государства объединения. Об этом сказано в документе, который размещён в официальном журнале ЕС.

"Свободное хождение указанной продукции разрешается только в странах – членах Евросоюза, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", — говорится в решении.

В данном случае речь идёт о пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса.

Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости продления ограничений на украинское зерно в ЕС после 5 июня. Это произошло на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров