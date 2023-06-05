В ЕС до 15 сентября продлили ограничения на ввоз зерна с Украины
В Евросоюзе до 15 сентября продлили ограничения на ввоз украинского зерна в государства объединения. Об этом сказано в документе, который размещён в официальном журнале ЕС.
"Свободное хождение указанной продукции разрешается только в странах – членах Евросоюза, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", — говорится в решении.
В данном случае речь идёт о пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости продления ограничений на украинское зерно в ЕС после 5 июня. Это произошло на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Японии.
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