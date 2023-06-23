Венгрия и Польша призвали продлить запрет на поставки в ЕС зерна с Украины

Запрет на поставки зерна с Украины в страны Евросоюза, действующий до 15 сентября, может быть пролонгирован по инициативе Будапешта и Варшавы. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, обсудив вопрос с польским министром Робертом Телюсом. Заявление приводится на сайте ведомства.

Эмбарго действует до 15 сентября, однако министры считают этот срок слишком коротким, ведь в это время ещё будет идти сбор урожая кукурузы. Следовательно, целесообразно продлить запрет после 15 сентября.

Ранее венгерское правительство предлагало Еврокомиссии запретить ввоз украинского зерна как минимум до конца года. По мнению Иштвана Надя, это позволило бы найти общее решение по ситуации на рынке зерновых с учётом нагрузки на разные страны и интересов фермеров.