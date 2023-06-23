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22 июня, 23:33

Минсельхоз Венгрии хочет увеличения количества портов для экспорта зерна Украины

Венгрия намерена договориться с Турцией об увеличении количества портов, через которые возможна транспортировка украинской сельхозпродукции по зерновой сделке. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом.

"Нынешние маршруты солидарности не выполняют свою роль, так как продукты остаются в соседних с Украиной странах. Раньше у нас оставалось 40–50 тонн зерна, сейчас речь о 2,5 миллиона тонн... Цель в том, чтобы расширить традиционный морской транспортный маршрут, по которому сейчас уходит только 12% украинской продукции", сказал Надь, слова которого приводятся на сайте Министерства сельского хозяйства Венгрии.

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Венгерский министр попросил у польского коллеги мандат, чтобы вести переговоры с турецкой стороной об открытии новых морских путей экспорта зерна. Телюс назвал предложение Венгрии по увеличению числа портов в рамках зерновой сделки важным и отметил, что Варшава его поддержит.

Напомним, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действует с июля 2022 года. Условия договора предусматривают вывоз зерна, продовольствия и удобрений по гуманитарным коридорам Чёрного моря. Ранее в Кремле заявили, что не видят причин продлевать сделку.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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