Минсельхоз Венгрии хочет увеличения количества портов для экспорта зерна Украины

Венгрия намерена договориться с Турцией об увеличении количества портов, через которые возможна транспортировка украинской сельхозпродукции по зерновой сделке. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом.

"Нынешние маршруты солидарности не выполняют свою роль, так как продукты остаются в соседних с Украиной странах. Раньше у нас оставалось 40–50 тонн зерна, сейчас речь о 2,5 миллиона тонн... Цель в том, чтобы расширить традиционный морской транспортный маршрут, по которому сейчас уходит только 12% украинской продукции", — сказал Надь, слова которого приводятся на сайте Министерства сельского хозяйства Венгрии.

Венгерский министр попросил у польского коллеги мандат, чтобы вести переговоры с турецкой стороной об открытии новых морских путей экспорта зерна. Телюс назвал предложение Венгрии по увеличению числа портов в рамках зерновой сделки важным и отметил, что Варшава его поддержит.