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15 июля, 04:50

Стало известно о планах экоактивистов "парализовать" Лондон

Express: Экоактивисты "парализуют" Лондон неделей масштабных протестов

Экоактивисты Just Stop Oil планируют неделю масштабных акций протеста с целью "парализовать" Лондон. Об этом сообщает газета Express.

По данным издания, все десять отделений движения, ранее протестовавших по очереди, примут участие в скоординированных акциях. Информацию об этом получил журналист, побывавший под прикрытием на встрече организаторов. Активисты решили, проходя медленными маршами по лондонским дорогам, препятствовать движению транспорта и принудить власти к отказу от выдачи новых лицензий на добычу нефти и газа.

Начало акций запланировано на 17 июля, продлятся они до субботы. Британские правоохранительные органы пообещали реагировать оперативно.

В Британии экоактивисты пытались напасть на динозавра

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А ранее в Лондоне экоактивисты прервали открытие фестиваля классической музыки. На сцену Альберт-холла выбежали две женщины с плакатами.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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