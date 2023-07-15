Стало известно о планах экоактивистов "парализовать" Лондон

По данным издания, все десять отделений движения, ранее протестовавших по очереди, примут участие в скоординированных акциях. Информацию об этом получил журналист, побывавший под прикрытием на встрече организаторов. Активисты решили, проходя медленными маршами по лондонским дорогам, препятствовать движению транспорта и принудить власти к отказу от выдачи новых лицензий на добычу нефти и газа.