В Лондоне прошла очередная акция экоактивистов, было прервано открытие фестиваля классической музыки BBC Proms в Альберт-холле. Об этом информирует в "Твиттере" движение Just Stop Oil.

В Лондоне экоактивисты прервали открытие фестиваля классической музыки. Видео © Twitter / Just Stop Oil

В акции участвовали 38-летняя Кейт Логан и 29-летняя Пиа Бастид. Они остановили концерт, выбежав на сцену с плакатами. Ажиотированных дам быстро увели, и музыканты смогли продолжить выступление.

По словам старшей из женщин, когда-то она сама стояла на сцене Альберт-холла в составе молодёжного хора, а теперь вынуждена срывать концерт здесь, чтобы привлечь внимание к экологическому кризису.