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15 июля, 02:06

В Лондоне экоактивисты прервали открытие фестиваля классической музыки

В Лондоне прошла очередная акция экоактивистов, было прервано открытие фестиваля классической музыки BBC Proms в Альберт-холле. Об этом информирует в "Твиттере" движение Just Stop Oil.

В Лондоне экоактивисты прервали открытие фестиваля классической музыки. Видео © Twitter / Just Stop Oil

В акции участвовали 38-летняя Кейт Логан и 29-летняя Пиа Бастид. Они остановили концерт, выбежав на сцену с плакатами. Ажиотированных дам быстро увели, и музыканты смогли продолжить выступление.

По словам старшей из женщин, когда-то она сама стояла на сцене Альберт-холла в составе молодёжного хора, а теперь вынуждена срывать концерт здесь, чтобы привлечь внимание к экологическому кризису.

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А ранее экоактивисты облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии после критики канцлера Олафа Шольца. Политик имел неосторожность назвать деятельность их движения "полным безумием".

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Кадр из видео Twitter / Just Stop Oil

Лариса Сафронова
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