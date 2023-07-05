Экоактивисты при поддержке самой матери-природы сорвали матчи Уимблдона

Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона на корте №18, где играли Григор Димитров из Болгарии и японец Со Симабукуро.

Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона. Видео © Twitter / JustStop_Oil

Протестующие выбежали на площадку во время матча и бросили на траву конфетти оранжевого цвета и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона. Один из активистов после этого сел на площадку. Протестующие выступают против добычи нефти и газа. В соцсетях движения опубликовано сообщение со словами: "Мы не можем позволить следующему поколению собирать осколки".

Сорвавшими матч активистами оказались двое пенсионеров — бывшая учительница и музыкант. Они рассказали, что устроили акцию "ради своих внуков и всех остальных", пишет The Guardian.

После действий активистов матч остановили, чтобы очистить корт. Затем дело активистов продолжила сама мать-природа. После перформанса начался дождь, на время которого пришлось приостановить все матчи турнира.