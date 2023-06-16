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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 07:45

Экоактивистки размазали краску по картине Клода Моне в музее Стокгольма

Экоактивистки испортили картину французского художника Клода Моне "Сад художника в Живерни" в Национальном музее Стокгольма. Об этом информирует CNN.

Как пояснили в пресс-службе музея, две девушки оставили на защитном стекле, под которым находится полотно, отпечатки ладоней с помощью краски, после чего размазали её и приклеили себя к раме. Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушительниц.

Экоактивистки испортили картину Клода Моне в музее Стокгольма. Видео © Twitter / Återställ Våtmarker

Экоактивисты облили краской штаб-квартиру СДПГ после критики Шольца
Экоактивисты облили краской штаб-квартиру СДПГ после критики Шольца

Действия экоактивисток квалифицируются как вандализм с отягчающими обстоятельствами. После инцидента реставраторы провели осмотр картины, чтобы определить наличие повреждений.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч чемпионата мира по снукеру в британском городе Шеффилд. Во время игры на стол забрался мужчина и вскрыл пакет с оранжевой краской. Таким образом защитники окружающей среды выразили требование к правительству немедленно запретить новые нефтегазовые месторождения.

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Кадр видео Twitter / Återställ Våtmarker

Юлия Коновалова
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