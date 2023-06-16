Экоактивистки размазали краску по картине Клода Моне в музее Стокгольма
Экоактивистки испортили картину французского художника Клода Моне "Сад художника в Живерни" в Национальном музее Стокгольма. Об этом информирует CNN.
Как пояснили в пресс-службе музея, две девушки оставили на защитном стекле, под которым находится полотно, отпечатки ладоней с помощью краски, после чего размазали её и приклеили себя к раме. Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушительниц.
Экоактивистки испортили картину Клода Моне в музее Стокгольма. Видео © Twitter / Återställ Våtmarker
Действия экоактивисток квалифицируются как вандализм с отягчающими обстоятельствами. После инцидента реставраторы провели осмотр картины, чтобы определить наличие повреждений.
Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч чемпионата мира по снукеру в британском городе Шеффилд. Во время игры на стол забрался мужчина и вскрыл пакет с оранжевой краской. Таким образом защитники окружающей среды выразили требование к правительству немедленно запретить новые нефтегазовые месторождения.
Кадр видео Twitter / Återställ Våtmarker