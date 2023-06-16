Экоактивистки размазали краску по картине Клода Моне в музее Стокгольма

Экоактивистки испортили картину французского художника Клода Моне "Сад художника в Живерни" в Национальном музее Стокгольма. Об этом информирует CNN.

Как пояснили в пресс-службе музея, две девушки оставили на защитном стекле, под которым находится полотно, отпечатки ладоней с помощью краски, после чего размазали её и приклеили себя к раме. Прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушительниц.

Экоактивистки испортили картину Клода Моне в музее Стокгольма. Видео © Twitter / Återställ Våtmarker

Действия экоактивисток квалифицируются как вандализм с отягчающими обстоятельствами. После инцидента реставраторы провели осмотр картины, чтобы определить наличие повреждений.