Экоактивисты облили краской штаб-квартиру СДПГ после критики Шольца

Группа климатических активистов "Последнее поколение" после критики со стороны канцлера Германии Олафа Шольца залила краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине. Соответствующее видео появилось на странице экодвижения в "Твиттере".

В Берлине экоактивисты облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии. Видео © Twitter / AufstandLastGen

Входную группу Дома Вилли Брандта активисты облили оранжевой краской. Затем на фоне здания они записали видеообращение, адресованное Шольцу. Он имел неосторожность назвать деятельность их движения "полным безумием".

"Итак, вы считаете безумным, что эти люди не хотят просто отказаться от своих основных прав и протестуют против разрушения основных условий для жизни?" — возмутилась на камеру активистка по имени Карла.

В это время в самом здании проходило заседание партии, посвящённое 160-летию её создания. Неясно, была ли акция "Последнего поколения" приурочена к этому событию или случайно с ним совпала.