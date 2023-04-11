В Британии экоактивисты пытались напасть на динозавра
Daily Mail: В Британии экоактивистов задержали за попытку нападения на динозавра
В британском городе Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта. Об этом пишет Daily Mail.
Атаковать вымершую рептилию пытались 21-летний студент и 67-летняя учительница английского языка. Активисты уже перелезли за ограждение, однако столкнулись с быстрой и уверенной реакцией сотрудников музея, которые повалили их.
Позднее злоумышленников забрала полиция. Как уточняется, парочка планировала залить экспонат краской. Студент и преподаватель были одеты в футболки с надписью Just Stop Oil — это движение выступает против расширения британской нефтедобычи.
Ранее активистки движения против косметики испортили одну из картин на выставке "Найти Бэнкси", которая открылась на территории петербургского пространства "Севкабель порт". Девушки облили произведение искусства кремом от прыщей.
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