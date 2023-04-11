В Британии экоактивисты пытались напасть на динозавра

В британском городе Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта. Об этом пишет Daily Mail.

Атаковать вымершую рептилию пытались 21-летний студент и 67-летняя учительница английского языка. Активисты уже перелезли за ограждение, однако столкнулись с быстрой и уверенной реакцией сотрудников музея, которые повалили их.

Позднее злоумышленников забрала полиция. Как уточняется, парочка планировала залить экспонат краской. Студент и преподаватель были одеты в футболки с надписью Just Stop Oil — это движение выступает против расширения британской нефтедобычи.