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18 апреля, 00:13

Экоактивисты сорвали матч чемпионата мира по снукеру, облив стол краской

Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч чемпионата мира по снукеру в британском городе Шеффилд. В ходе игры на стол запрыгнул мужчина и вскрыл пакет с оранжевой краской.

В этот момент девушка попыталась испортить другой стол, однако её остановила охрана.

Экоактивисты сорвали матч чемпионата мира по снукеру. Видео © Twitter / Just Stop Oil

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Полиция Южного Йоркшира позднее сообщила, что в зале были задержаны 52-летний мужчина и 30-летняя женщина. Организаторы турнира пообещали перетянуть поверхность пострадавшего стола.

На странице экодвижения в "Твиттере" сказано, что таким образом активисты выразили требование к правительству немедленно запретить новые нефтегазовые месторождения. Какое отношение к этому имеет порча игровых столов, там не уточнили.

Ранее Лайф писал, что полицейские на руках вынесли Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Экоактивисты, среди которых были представители саамов, протестовали против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа.

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Кадр из видео Twitter / Just Stop Oil

Артур Лапсаков
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