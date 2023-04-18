Экоактивисты сорвали матч чемпионата мира по снукеру, облив стол краской
Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч чемпионата мира по снукеру в британском городе Шеффилд. В ходе игры на стол запрыгнул мужчина и вскрыл пакет с оранжевой краской.
В этот момент девушка попыталась испортить другой стол, однако её остановила охрана.
Экоактивисты сорвали матч чемпионата мира по снукеру. Видео © Twitter / Just Stop Oil
Полиция Южного Йоркшира позднее сообщила, что в зале были задержаны 52-летний мужчина и 30-летняя женщина. Организаторы турнира пообещали перетянуть поверхность пострадавшего стола.
На странице экодвижения в "Твиттере" сказано, что таким образом активисты выразили требование к правительству немедленно запретить новые нефтегазовые месторождения. Какое отношение к этому имеет порча игровых столов, там не уточнили.
Ранее Лайф писал, что полицейские на руках вынесли Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Экоактивисты, среди которых были представители саамов, протестовали против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа.
Кадр из видео Twitter / Just Stop Oil