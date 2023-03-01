"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 10:14

Полицейские на руках вынесли Грету Тунберг с акции протеста в Осло

Полиция Норвегии унесла шведскую экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло

В Осло полицейские начали задержания протестующих экоактивистов, которые уже несколько дней блокируют входы в норвежские министерства в правительственном квартале. Среди задержанных оказалась знаменитая шведка Грета Тунберг, сообщает телерадиокомпания NRK.

"В 9:29 (11:29 мск) полиция начала выводить протестующих. В 9:51 (11:51 мск) Грету Тунберг уносят", — передаёт NRK.

Полицейские уносят Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Видео © NRK

Экоактивисты, среди которых представители саамов, протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Они заблокировали входы в несколько министерств, из-за чего сотрудникам приходится работать из дома с начала недели.

Грета Тунберг обвинила участников форума в Давосе в разрушении планеты

Грета Тунберг обвинила участников форума в Давосе в разрушении планеты

Это не первый раз, когда полицейские носят Грету Тунберг на руках. Ранее аналогичная ситуация прошла на акции протеста в Германии.

Обложка ©

NRK

Никита Никонов
  • Новости
  • Грета Тунберг
  • норвегия
  • Экология
  • Наука и Технологии
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров