Полицейские на руках вынесли Грету Тунберг с акции протеста в Осло

В Осло полицейские начали задержания протестующих экоактивистов, которые уже несколько дней блокируют входы в норвежские министерства в правительственном квартале. Среди задержанных оказалась знаменитая шведка Грета Тунберг, сообщает телерадиокомпания NRK.

"В 9:29 (11:29 мск) полиция начала выводить протестующих. В 9:51 (11:51 мск) Грету Тунберг уносят", — передаёт NRK.

Полицейские уносят Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Видео © NRK

Экоактивисты, среди которых представители саамов, протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Они заблокировали входы в несколько министерств, из-за чего сотрудникам приходится работать из дома с начала недели.