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10 июля, 15:00

У кого самый большой: Карта мира для тех, кто любит мериться мужским достоинством

Если вы думаете, что африканским мужчинам есть чем гордиться, то вы правы. А вот индусам, судя по всему, не позавидуешь. Во всяком случае, согласно этому исследованию. Кстати, а где Россия?

Самые большие пенисы — у жителей африканского континента. Такие выводы следуют из исследования, подготовленного сервисом TargetMap. Лидеры этого рейтинга могут похвастаться внушительной длиной полового члена: в среднем от 16 до 18 сантиметров в эрегированном состоянии.

Где стоит искать секс-гигантов или где живут мужчины с внушительным достоинством. Изображение © Target MAP

Где стоит искать секс-гигантов или где живут мужчины с внушительным достоинством. Изображение © Target MAP

На интерактивной карте такие территории отмечены красным цветом. В топ вошли, например, Гана, Конго и Габон. А оранжевым окрашены страны, где средняя длина члена равна 15–16 сантиметрам. Помимо африканских государств в этой категории оказались Австралия, Италия, Норвегия и Мексика.

Жёлтым авторы исследования обозначили "крепких середнячков" — страны, где у мужчин пенисы от 13 до 15 сантиметров. В их число вошли США, Великобритания, запад Южной Америки, Северная Африка.

Где живут мужчины с самыми большими членами? Изображение © Target MAP

Где живут мужчины с самыми большими членами? Изображение © Target MAP

Следом идут Россия, большая часть Южной Америки, Ближний Восток. Мужчины, проживающие здесь, обладают пенисами размером 11–13 сантиметров. Замыкают рейтинг страны Азии, такие как Индия, Таиланд и Южная Корея. Здесь средний размер мужского члена колеблется от девяти до 11 сантиметров.

Кстати, обладателем самого большого пениса в мире считается мексиканец Роберто Эскивель Кабрера. Он прославился в 2015 году, когда все узнали, что длина его члена — 48 сантиметров. Мужчина гордится своим рекордом, несмотря на неудобства, с которыми ему приходится мириться.

А если вы считаете, что у вас маленький член, даже если живёт где-то на просторах "середнячков", возможно, вы просто неправильно его измеряете. Как удачно, что Лайф уже рассказывал, как это правильно сделать и нужно ли вообще пытаться увеличивать свой пенис.

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Обложка ©

Freepik / racool-studio

Семен Хафизов
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