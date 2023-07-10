У кого самый большой: Карта мира для тех, кто любит мериться мужским достоинством

Самые большие пенисы — у жителей африканского континента. Такие выводы следуют из исследования, подготовленного сервисом TargetMap. Лидеры этого рейтинга могут похвастаться внушительной длиной полового члена: в среднем от 16 до 18 сантиметров в эрегированном состоянии.

Где стоит искать секс-гигантов или где живут мужчины с внушительным достоинством. Изображение © Target MAP

На интерактивной карте такие территории отмечены красным цветом. В топ вошли, например, Гана, Конго и Габон. А оранжевым окрашены страны, где средняя длина члена равна 15–16 сантиметрам. Помимо африканских государств в этой категории оказались Австралия, Италия, Норвегия и Мексика.

Жёлтым авторы исследования обозначили "крепких середнячков" — страны, где у мужчин пенисы от 13 до 15 сантиметров. В их число вошли США, Великобритания, запад Южной Америки, Северная Африка.

Где живут мужчины с самыми большими членами? Изображение © Target MAP

Следом идут Россия, большая часть Южной Америки, Ближний Восток. Мужчины, проживающие здесь, обладают пенисами размером 11–13 сантиметров. Замыкают рейтинг страны Азии, такие как Индия, Таиланд и Южная Корея. Здесь средний размер мужского члена колеблется от девяти до 11 сантиметров.

Кстати, обладателем самого большого пениса в мире считается мексиканец Роберто Эскивель Кабрера. Он прославился в 2015 году, когда все узнали, что длина его члена — 48 сантиметров. Мужчина гордится своим рекордом, несмотря на неудобства, с которыми ему приходится мириться.