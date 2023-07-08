Как правильно измерять пенис и кому его нужно увеличивать

Сорок пять процентов мужчин недовольны размером своего пениса. Об этом говорит исследование Королевской больницы Халламшир в Англии. Кстати, длина полового члена среднестатистического британца равна 16 сантиметрам. И если хотите сравнить эти показатели со своими — вот инструкция.

Как правильно измерять пенис

Как измерить член и какой размер считается нормой. Фото © Unsplash / Diana Polekhina

Шаг 1. Возьмите мягкий метр. Шаг 2. Убедитесь, что пенис в эрегированном состоянии. Шаг 3. Приложите нулевую отметку метра к основанию полового члена. Шаг 4. Надавите пальцем, которым придерживаете метр, пока не почувствуете лобковую кость. Шаг 5. Измерьте длину органа от основания до крайней точки головки. Если результат вас не устроил, читайте дальше.

Как увеличить пенис (и кому это действительно нужно)

При какой длине пениса стоит задуматься о его увеличении. Фото © Freepik

Первое, к чему прибегают недовольные своими размерами мужчины, — вакуумные помпы. Но, по словам специалистов, они годятся лишь для достижения и продления эрекции и никак не влияют на длину пениса. Единственный эффективный способ — операция по вживлению имплантов. Но, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых, рискованно, как и любое другое хирургическое вмешательство.

Всем, кто считает, что у него "маленький", важно знать: единственное медицинское показание к увеличению полового органа — микропенис. При этом диагнозе длина эрегированного члена не превышает семи сантиметров. Такая болезнь встречается примерно у 2% мужчин, и половая жизнь у них "объективно затруднена".

Как понять, что у тебя маленький член: мировая статистика размеров. Фото © Unsplash / charlesdeluvio