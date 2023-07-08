10 фото "до и после", насмотревшись на которые вы точно запишетесь в спортзал

Перед вами реальные люди, которые смогли изменить свою жизнь благодаря спорту. Их преображение вдохновляет на успех и показывает, что всё возможно, если всерьёз взяться за дело и начать двигаться к своей цели.

"Девять месяцев на наборе массы", — _yangchowfriedrice.

Фото © Reddit / _yangchowfriedrice

"Первый день тренировок и спустя шесть лет", — The_VoltReactive.

Фото © Reddit / The_VoltReactive

"Мой прогресс по похудению", — пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / пользовательница Reddit

Фото © Reddit / kkkkkkkddd

"До и после восьми месяцев тренировок", — itskatarinarose.

Фото © Reddit / itskatarinarose

"Сбросил 55 килограммов за 15 месяцев! Весил 130 килограммов, а теперь — 75", — Dat1PhatBoi.

Фото © Reddit / Dat1PhatBoi

"Борюсь со своей склонностью к перееданию с незапамятных времён. Наконец-то нашла баланс💪😊", — ChickThatLiftsHeavy.

Фото © Reddit / ChickThatLiftsHeavy

"Спортзал, здоровое питание и пересадка волос", — Lurkolantern.

Фото © Reddit / Lurkolantern

"На Новый год я пообещала себе, что в этом году похудею на 45 килограммов. И я достигла своей цели! Семь месяцев напряжённой работы окупились!" — kay_kayla.

Фото © Reddit / kay_kayla

"Прогресс за 14 месяцев!" — wavysenpai_.

Фото © Reddit / wavysenpai_