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8 июля, 05:00

10 фото "до и после", насмотревшись на которые вы точно запишетесь в спортзал

Вы уже давно думаете о том, чтобы начать заниматься спортом, но всё никак не можете собраться с мыслями? Мы подготовили для вас подборку из 10 фото "до и после", которые вдохновят и наполнят решимостью.

Перед вами реальные люди, которые смогли изменить свою жизнь благодаря спорту. Их преображение вдохновляет на успех и показывает, что всё возможно, если всерьёз взяться за дело и начать двигаться к своей цели.

"Девять месяцев на наборе массы", — _yangchowfriedrice.

Фото © Reddit / _yangchowfriedrice

Фото © Reddit / _yangchowfriedrice

"Первый день тренировок и спустя шесть лет", — The_VoltReactive.

Фото © Reddit / The_VoltReactive

Фото © Reddit / The_VoltReactive

"Мой прогресс по похудению", — пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / пользовательница Reddit

Фото © Reddit / пользовательница Reddit

"Моя трансформация", — kkkkkkkddd.

Фото © Reddit / kkkkkkkddd

Фото © Reddit / kkkkkkkddd

"До и после восьми месяцев тренировок", — itskatarinarose.

Фото © Reddit / itskatarinarose

Фото © Reddit / itskatarinarose

"Сбросил 55 килограммов за 15 месяцев! Весил 130 килограммов, а теперь 75", — Dat1PhatBoi.

Фото © Reddit / Dat1PhatBoi

Фото © Reddit / Dat1PhatBoi

"Борюсь со своей склонностью к перееданию с незапамятных времён. Наконец-то нашла баланс💪😊", — ChickThatLiftsHeavy.

Фото © Reddit / ChickThatLiftsHeavy

Фото © Reddit / ChickThatLiftsHeavy

"Спортзал, здоровое питание и пересадка волос", — Lurkolantern.

Фото © Reddit / Lurkolantern

Фото © Reddit / Lurkolantern

"На Новый год я пообещала себе, что в этом году похудею на 45 килограммов. И я достигла своей цели! Семь месяцев напряжённой работы окупились!" kay_kayla.

Фото © Reddit / kay_kayla

Фото © Reddit / kay_kayla

"Прогресс за 14 месяцев!" wavysenpai_.

Фото © Reddit / wavysenpai_

Фото © Reddit / wavysenpai_

Заниматься спортом — это не только полезно для здоровья, но и прекрасный способ изменить свою жизнь к лучшему. Надеемся, эта подборка из десяти фото "до и после" вдохновила вас на занятия и поможет достичь желаемых результатов. Не откладывайте свои мечты на потом — начните двигаться к ним уже сейчас!

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

Сергей Трофимов
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