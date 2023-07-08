10 фото "до и после", насмотревшись на которые вы точно запишетесь в спортзал
Вы уже давно думаете о том, чтобы начать заниматься спортом, но всё никак не можете собраться с мыслями? Мы подготовили для вас подборку из 10 фото "до и после", которые вдохновят и наполнят решимостью.
Перед вами реальные люди, которые смогли изменить свою жизнь благодаря спорту. Их преображение вдохновляет на успех и показывает, что всё возможно, если всерьёз взяться за дело и начать двигаться к своей цели.
"Девять месяцев на наборе массы", — _yangchowfriedrice.
Фото © Reddit / _yangchowfriedrice
"Первый день тренировок и спустя шесть лет", — The_VoltReactive.
Фото © Reddit / The_VoltReactive
"Мой прогресс по похудению", — пользовательница Reddit.
Фото © Reddit / пользовательница Reddit
"Моя трансформация", — kkkkkkkddd.
Фото © Reddit / kkkkkkkddd
"До и после восьми месяцев тренировок", — itskatarinarose.
Фото © Reddit / itskatarinarose
"Сбросил 55 килограммов за 15 месяцев! Весил 130 килограммов, а теперь — 75", — Dat1PhatBoi.
Фото © Reddit / Dat1PhatBoi
"Борюсь со своей склонностью к перееданию с незапамятных времён. Наконец-то нашла баланс💪😊", — ChickThatLiftsHeavy.
Фото © Reddit / ChickThatLiftsHeavy
"Спортзал, здоровое питание и пересадка волос", — Lurkolantern.
Фото © Reddit / Lurkolantern
"На Новый год я пообещала себе, что в этом году похудею на 45 килограммов. И я достигла своей цели! Семь месяцев напряжённой работы окупились!" — kay_kayla.
Фото © Reddit / kay_kayla
"Прогресс за 14 месяцев!" — wavysenpai_.
Фото © Reddit / wavysenpai_
Заниматься спортом — это не только полезно для здоровья, но и прекрасный способ изменить свою жизнь к лучшему. Надеемся, эта подборка из десяти фото "до и после" вдохновила вас на занятия и поможет достичь желаемых результатов. Не откладывайте свои мечты на потом — начните двигаться к ним уже сейчас!